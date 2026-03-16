Освещаване и откриване на обновени отделения във Военната болница в Сливен

16.03.2026 12:55 , Канцелария (Сливенска митрополия)

На 16 март 2026 г. Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений извърши водосвет и освещаване на обновените отделения по вътрешни болести, хирургия и урология в МБАЛ – Сливен към Военномедицинска академия (ВМА).

Церемонията се състоя в присъствието на заместник-началника на ВМА полковник доцент Димо Димов, представители на ръководството на лечебното заведение, лекари, медицински специалисти и гости.

След молитвеното последование митрополит Арсений благослови лекарите и медицинския персонал, като им пожела търпение, сили и мъдрост в служението към страдащия човек, а на болните – скорошно изцеление и упование в Божията помощ.

Обновените звена са изцяло реновирани и модернизирани и вече отговарят на съвременните европейски изисквания за болнична среда и медицинска дейност. В приветствието си полк. доц. Димо Димов подчерта значението на направените инвестиции както за лечебното заведение, така и за региона.

Съвременната база и модерното оборудване създават условия за развитие на високоспециализирана медицина, модерна хирургия и привличане на млади лекари, което допълнително укрепва ролята на МБАЛ – Сливен към Военномедицинска академия като значим медицински център в Югоизточна България.