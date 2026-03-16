Духовна беседа за Четвърта неделя на Великия пост - преп. Йоан Лествичник

16.03.2026 13:20 , Канцелария (Сливенска митрополия)

С благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений, за втора поредна година се организират духовни беседи с гост-лектори в петте недели на Великия пост.

Тази година беседите ще се състоят в събота от 17:00 ч. в катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Бургас, и в неделя от 17:00 ч. в катедрален храм „Св. вмчк Димитрий Солунски“ – гр. Сливен.

21 и 22 март – Четвърта неделя на Великия пост (Св. Йоан Лествичник)

Тема: „Бракът като Лествица“

Лектор: Архимандрит Херувим Циноглу

Архимандрит Херувим Циноглу е клирик на Гръцката православна църква и проповедник на Светия Синод на Еладската църква в Солун. Завършил е Богословския факултет на Аристотелов университет – Солун, с магистърска степен по догматическо богословие и продължава като докторант в същата област. Паралелно специализира консултиране и психотерапия в университета в Йорк. Предстоятел е на храм „Всички солунски светии“ в Солун, директор на Църковната богословска академия „Св. Григорий Палама“ и преподавател по византийско църковно пеене в Училището по църковна музика към Солунската митрополия.