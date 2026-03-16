16.03.2026 15:48

От 18 до 24 март се затваря за движение бул. Цар Симеон“ в участъка от Дамарски мост до кръстовището с бул. „Христо Ботев“. Движението ще бъде пренасочено през бул. „Христо Ботев“ и ул. „Радой Ралин“. Причина за затварянето са довършителните работи по основния ремонт на „Цар Симеон“, който стартира преди няколко месеца. Изцяло е асфалтиран участъкът от кръстовището с бул. „Братя Миладинови“ до кръстовището с бул. „Илинденско въстание“. Подменени са тротоарните настилки. Към приключване е ремонтът на участъка от кръстовищата с ул. „Радой Ралин“ и с бул. „Христо Ботев“.

Ремонтът на „Цар Симеон“ е част от програмата на Община Сливен за подобряване на пътната инфраструктура и заради компрометирана настилка, повредена инфраструктура, причинена от дървета с агресивна коренова система. Част от тях се подменят с по-подходящи видове за градска среда.

Финансирането на ремонта е в размер на близо 3 милиона лева, осигурено от държавния бюджет.