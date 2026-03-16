16.03.2026 16:33 , Димитър Милков (Областна администрация Сливен)

О Б Я В Л Е Н И Е

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

о б я в я в а

конкурс за длъжността „Старши юрисконсулт”

в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“, в Областна администрация Сливен.

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

- Изисквана минимална степен на завършено образование – висше;

- Образователно-квалификационна степен – магистър;

- Минимален професионален опит – 1 година или минимален ранг- IV младши;

2. Допълнителни изисквания:

- Компютърна грамотност - MS Office /Word, Excel/, работа с правно- информационни системи „Апис“ или „Сиела“;

Кандидатът следва да отговаря на изискванията по чл.7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител;

3. Други изисквания: Специалност, по която е придобито образованието: Право; придобита юридическа правоспособност.

4. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

• Длъжността „Старши юрисконсулт" е свързана с осъществяването на процесуално представителство пред органите на съдебната власт по делата срещу областен управител на област Сливен и по упълномощаване от МРРБ, изготвя становища по проекти на нормативни актове и на вътрешноведомствени актове, проучване и анализиране на резултатите от съдебни дела, изготвя становища по тълкуването и приложението на различни правни норми, предлагане на решения по различни казуси.

4. Брой работни места, за които се обявява конкурса – 1 бр.

5. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни, с останалите кандидати, крайни резултати от проведената конкурсна процедура.

6. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за длъжността „Старши юрисконсулт“ в дирекция „ Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ на основание чл. 33, ал. 1, т. 1 и чл. 34, ал. 1, изр. второ от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, ще се проведе чрез:

Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността, за администрацията, в която е конкурсната длъжност и интервю.

С решаването на тест се цели да бъдат проверени знанията и уменията на всеки кандидат, посредством въпроси, свързани с устройството и функционирането на областна администрация и с професионалната област и задълженията на длъжността.

Чрез интервюто се цели да бъдат проверени и установени в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.

7. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

- Заявление за участие в конкурс съгласно /Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители/, което могат да получат в „Центъра за административно обслужване“ на Областна администрация Сливен или да изтеглят от интернет страницата на администрацията – http://www.sliven.government.bg, раздел „Търгове и обяви“, вкл. и от Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА);

- Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, а именно декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

Декларация може да бъде получена в „Центъра за административно обслужване“ на Областна администрация Сливен или да се изтегли от интернет страницата на администрацията – http://www.sliven.government.bg, раздел „Търгове и обяви“, вкл. и от Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА);

- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

Диплома за висше образование или друг аналогичен документ, издаден в чужбина следва да бъде признат по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

- Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

- Копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител, ако има такъв или копие от документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка или аналогичен документ съгласно законодателството на друга държава (ако стажът е придобит в чужбина).

8. Документите по т. 7 може да се подават лично или чрез пълномощник /нотариално заверено изрично пълномощно - оригинал, което се прилага към документите/, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа в „Центъра за административно обслужване“ на Областна администрация Сливен в гр. Сливен, ул.”Димитър Добрович” №3.

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС документите, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса, може да се подават и по електронен път, на интернет адрес: governments@regionsliven.com, като в този случай заявлението за участие в конкурса /Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители/ и декларацията по чл.17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При подадени по електронен път документи, на кандидата се изпраща информация на посочената от него електронна поща за пречките за назначаване по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и длъжностна характеристика.

9. Срок за подаване на документите: До 17:00 часа на 27.03.2026 г.

10. Списъците с допуснати и недопуснати кандидати, както и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на Областна администрация Сливен и на интернет страницата на администрацията http:// www.sliven.government.bg.

11. Размер на основната месечна заплата за длъжността, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация – от 620,20 евро до 1201,54 евро.

Основния размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат и Вътрешните правила за заплатата на служителите в Областна администрация Сливен.

Допълнителна информация: тел. 044/616673

МАРИНЧО ХРИСТОВ /П/

Областен управител