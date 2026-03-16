Ученици от начален и прогимназиален етап на ОУ „Елисавета Багряна“ – гр. Сливен се представиха достойно в Националния конкурс „Кукери 2026“, като спечелиха грамоти за отлично представяне.

Тазгодишното издание на конкурса предизвика изключително голям интерес. Организаторите съобщават, че са получени над 1700 творби от България и чужбина, изработени с много старание, въображение и желание от децата. Основната идея на инициативата е да се съхрани и предаде на следващите поколения богатата българска традиция на кукерските игри.

Представените произведения впечатляват със своята оригиналност, художествено изпълнение и уважение към народните традиции. Поради високото ниво на творбите и затруднението на компетентното жури да отличи само по един победител, в някои категории е увеличен броят на призовите места.

С гордост можем да споделим, че ученици от начален и прогимназиален етап на нашето училище бяха отличени с грамоти за отлично представяне.

Техните творби са създадени под ръководството на г-жа Здравка Долушанова – учител по изобразително изкуство, която с отдаденост и професионализъм насърчава учениците да развиват своя талант и интерес към българското народно творчество.

Участието в подобни инициативи дава възможност на децата не само да изразят своето художествено въображение, но и да се докоснат до богатството на българските традиции и фолклор.

Поздравления за всички участници за тяхното старание, творчество и достойно представяне!