Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 17.03.2026 г.

17.03.2026 08:27 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 33 минути | 34

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 16.03.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 17.03.2026 Г.

Сливен: Криминалисти от участък „Надежда“ към РУ-Сливен са задържали извършител на кражба от жилищна сграда в центъра на град Сливен. Сигналът е получен на 14 март за взломена врата на входа на сградата и кражба на детска количка. По данни на заявителя нанесената щета е на стойност 500 евро. След проведените издирвателни действия извършителят е установен и задържан. Той е криминално проявен мъж на 33 години от град Сливен. Инкриминираната вещ е намерена и предадена. Работата по досъдебното производство продължава.

Задържан е мъж на 33 години за кражба на велосипед от входа на жилищна сграда в сливенския квартал „Българка“. Заявлението е подадено на 15 март. Кражбата е на стойност около 250 евро. След проведени издирвателни действия служители на сектор „Криминална полиция“ към РУ-Сливен са установили извършителя. Той е криминално проявен на 33 години от град Сливен. Първоначално е задържан за 24 часа. Предал е доброволно откраднатата вещ. Работата по досъдебното производство продължава.

Притежание на наркотични вещества са установили служители от група „Патрулно-постова дейност“ към РУ-Сливен. Днес, в 00,10 часа, на бул. „Хаджи Димитър“ в град Сливен, близо до игрална зала, е извършена проверка на 40-годишен мъж от село Самуилово. В него е намерено и иззето пакетче, съдържащо вещество, което е реагирало положително при полевия тест за наркотици. Задържан е за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.