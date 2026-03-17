17.03.2026 09:08 , Людмила Калъпчиева

В Двора на Кирилицата в Плиска бе открит и осветен бюст-паметник на бележития възрожденец и учен д-р Петър Берон – един от най-видните синове на Котел.

Церемонията събра представители на културни институции, общественици и гости, които отдадоха почит на просветителя, оставил трайна следа в българската духовна история. Сред участниците в събитието бе и екипът на Исторически музей – Котел, който припомни значимото дело на котленеца – учен, реформатор и автор на прочутия „Буквар с различни поучения“, известен като „Рибен буквар“.

По време на церемонията главният уредник на музея Иван Пенчев говори за приноса на д-р Берон към българското образование и наука и подчерта връзката му с родния Котел – град, дал на България редица изтъкнати будители.

Особено вълнуващ момент от тържеството бе символичният жест на Надежда Тодорова-Янкова, която положи в основите на паметника пръст, донесена от Котел – знак за духовната връзка между родното място на просветителя и Плиска – люлката на българската писменост.

Бюст-паметникът е изработен от скулптора Иван Тодоров и бе осветен с водосвет от отец Андрей. С откриването му името на д-р Петър Берон зае своето достойно място сред пазителите на българското слово в Двора на Кирилицата.