Шампионски новини за Спортно училище „Димитър Рохов“ – Сливен в скоковете на батут!

17.03.2026 10:33 , Мирена Стоянова (Спортно у-ще )

Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" | България | преди 33 минути | 29

Седмицата 16–20 март започва с изключителни успехи за българските състезатели по скокове на батут на силния международен турнир в Алкмар, Нидерландия.

Нашата ученичка Марияна Узунова постигна впечатляващ успех, като спечели първо място в индивидуалната надпревара, преборвайки се с 62 състезателки и нареждайки се сред най-добрите в света.

Още един голям успех за българския отбор е първото място в отборната надпревара при мъже и жени. Отборът, в който участва и Марияна Узунова, спечели отборната купа, като остави след себе си тимовете на Азербайджан (второ място) и Нидерландия (трето място).

Поздравления за състезателите, както и за националния треньор Станислав Стоянов и личната треньорка на Марияна – Ваня Бабкина, както и за клуб „Шампион“ – Сливен!