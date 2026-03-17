Шампионски новини за Спортно училище „Димитър Рохов“ – Сливен в скоковете на батут!

Седмицата 16–20 март започва с изключителни успехи за българските състезатели по скокове на батут на силния международен турнир в Алкмар, Нидерландия.
Нашата ученичка Марияна Узунова постигна впечатляващ успех, като спечели първо място в индивидуалната надпревара, преборвайки се с 62 състезателки и нареждайки се сред най-добрите в света.
Още един голям успех за българския отбор е първото място в отборната надпревара при мъже и жени. Отборът, в който участва и Марияна Узунова, спечели отборната купа, като остави след себе си тимовете на Азербайджан (второ място) и Нидерландия (трето място).
Поздравления за състезателите, както и за националния треньор Станислав Стоянов и личната треньорка на Марияна – Ваня Бабкина, както и за клуб „Шампион“ – Сливен!