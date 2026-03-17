Дни на франкофонията в Регионална библиотека “Сава Доброплодни”-Сливен

17.03.2026 14:40 , Людмила Калъпчиева

Традиция стана в навечерието на 20 март - Международния ден на Франкофонията, в Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ - Сливен да се организират различни прояви, посветени на френския език и култура. Така и Сливен се включва в отбелязването на празника, който обединява над 369 милиона франкофони от цял свят. Очаква се до 2050г. броят на франкофоните в света да достигне между 700 и 750 милиона души.

Тази година дните на френския език и култура в РБ „Сава Доброплодни” ще се проведат от 17 до 19 март вкл. и в тях ще се включат ученици от гимназиите в града, в които се изучава френски език - ППМГ „Добри Чинтулов“, ПГХТ „Акад. Неделчо Неделчев“ и Национална художествена гимназия „Димитър Добрович“, както и читатели - франкофони. Пред тях сътрудниците от Чуждоезиковия център на библиотеката, с мултимедийна презентация „За Франция - с любов“, ще представят културата, изкуството и литературните шедьоври на Франция.

В програмата на Дните на франкофонията е включен и поетичен маратон с поезията на Артюр Рембо, Шарл Бодлер, Пол Валери и Пол Верлен - техните стихове ще прозвучат както на френски език, така и на български език.

В Чуждоезиковия център ще бъде представена колекция от произведения на съвременни френски автори, албуми на известни френски художници, интересни периодични издания на френски език, както и много нови помагала в помощ на изучаването на френски език.

Чрез организираните от библиотеката събития в дните на франкофонията се цели да се улеснява обмена на идеи, да се пробужда и да се запази интереса към френската култура и език, с нейните традиции и обичаи, да се засилва диалога между културите и цивилизациите.