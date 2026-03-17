17.03.2026 16:00 , Фанина Пенева (РИМ - Сливен)

Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен | България | преди около 1 час | 35

Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ - Сливен участва в събитие на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство на Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО за популяризиране на традиционните занаяти.

На 14 и 15 март 2026 г. в Пловдив се проведе събитие, посветено на традиционните занаяти, организирано в рамките на проекта „Живото наследство на традиционните занаяти – популяризиране и приобщаване“. Проектът цели опазването и популяризирането на традиционните занаяти чрез образователни инициативи и културни събития, като част от усилията за съхраняване на нематериалното културно наследство на Югоизточна Европа. В събитието участваха редица институции и организации, сред които и Регионален исторически музей - Сливен.

РИМ - Сливен активно се включи в програмата, представяйки две работилници, в които специалисти показаха традиционни техники за плъсти и керамика. Работилниците не само демонстрираха историческите умения, но и показаха как тези занаяти могат да бъдат адаптирани за съвременни изделия. Посетителите имаха възможността не само да наблюдават процеса, но и да участват активно в създаването на предмети, като така изживяха процеса на творчество и занаяти в съвременен контекст.

Екипът на Регионален исторически музей – Сливен също участва в кръглата маса на тема „Традиционните занаяти като нематериално културно наследство“, организирана в рамките на събитието. Те представиха презентация, в която изложиха образователните програми и инициативи, които се реализират в Крепост Туида и имат за цел да популяризират културно-историческото ни наследство по атрактивен начин.

Участието на Регионален исторически музей – Сливен в събитието демонстрира ангажимента на институцията за съхранение и популяризиране на традиционните занаяти, както и за приобщаване на нови поколения към тези важни за българската култура умения и техники.