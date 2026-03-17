Ученици от ОУ ,, Елисавета Багряна“– гр. Сливен се включиха в конкурса ,,Лимонена фантазия". Конкурсът даде възможност на децата да изразят своето въображение чрез изкуството.

Интересът към инициативата беше изключително голям, а гласуването показа колко много хора подкрепят и ценят детското творчество.

След проведено онлайн гласуване бяха отличени 5 рисунки, разпределени в три възрастови категории.

I възрастова група

Второ място – Кристиана Атанасова – от 1.в клас – 679 гласа

Трето място – Стефани Андреева – от 1.в клас - 664 гласа

II възрастова група

Първо място – Елия Андреева – от 6.б клас - 2,7 хил. гласа

Второ място – Рая Бекярова – от 6.а клас - 2,2 хил. гласа

III възрастова група

Присъдени бяха и поощрителни награди, определени от жури по критерии като художествено изпълнение, оригиналност и творчески подход.

Поощрителна награда – Християн Янев

Организаторите изразяват своята искрена благодарност към всички участници, родители и приятели, които подкрепиха инициативата и се включиха в гласуването. Специални благодарности се отправят и към преподавателите, които ежедневно насърчават учениците да творят, да развиват своите умения и да вярват в таланта си. Особено признание получи г-жа Здравка Долушанова – учител по изобразително изкуство. Тя получи грамота за вдъхновяващ преподавател.