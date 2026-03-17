Цветно вълшебство в час по изобразително изкуство

17.03.2026 19:21

Учениците от втори клас преживяха един истински вълшебен урок по изобразително изкуство, изпълнен с цветове, експерименти и творчество. Темата на занятието беше свързана със смесването на основните цветове и откриването на нови нюанси по забавен и практически начин. В началото на часа децата се запознаха с основните цветове – червено, жълто и синьо. Чрез интересни опити с вода, бои и хартиени ленти те наблюдаваха как цветовете „пътуват“ и се смесват помежду си, създавайки нови цветове като зелено, оранжево и лилаво. Този експеримент предизвика голямо любопитство и много възклицания на радост.

След това учениците се превърнаха в истински малки художници. Те създадоха красиви картини, използвайки интересна техника. Така се получиха пъстри и оригинални творби. В края на часа всяко дете представи своята картина, а класната стая се превърна в истинска цветна галерия. Този урок показа, че ученето чрез практика и игра е най-добрият начин децата да усвояват нови знания и да развиват своето въображение.