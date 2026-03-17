17.03.2026 20:52 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 39 минути | 28

В Световния ден на социалната работа Община Сливен организира празничен концерт в израз на признателност към всички експерти от сферата. Зала „Сливен“ се изпълни с хора, отдадени на дълбоко хуманната професия.

За първи път този ден се отбелязва през 2007 г., по инициатива на Международната федерация на социалните работници, в знак на признателност към приноса за благото на световната общност. Той е винаги в третия вторник на март и е празник, който има за цел да подчертае постиженията на социалната работа, да повиши видимостта на социалните услуги сред обществеността, да защити социалната справедливост и правата на човека. Социалните работници в целия свят празнуват и популяризират приноса на професията към отделни лица, семейства, общности и по-широко общество.

От сцената на залата всички присъстващи поздрави заместник-кметът Пепа Чиликова. Тя отбеляза с радост, че вече за трета поредна година Общината отбелязва заедно със социалните експерти този ден. От името на кмета Стефан Радев Чиликова връчи поздравителен адрес. В него сливенският градоначалник подчертава ключовата роля на хората, посветени на социалната работа.

„С вашия професионализъм и отдаденост, човечност и съпричастност, заедно с подкрепата на Община Сливен, днес имаме една от най-добре развитите социални мрежи в страната. Уверявам ви, че ще продължим общата си мисия с увереност и същата енергия да приоритизираме работата със съгражданите ни от уязвимите групи“, пише още в поздравлението от кмета. Той използва случая да благодари на социалните екипи, които с работата си правят света по-добър и тяхната всеотдайност заслужава най-дълбоко уважение и признание.

В рамките на празничната вечер бяха връчени награди на институции и служители с принос в развитието на социалните дейности на община Сливен. За своя висок професионализъм, всеотдайност и отговорност в работата, с плакет бяха отличени екипите на домашния социален патронаж в Сливен. Наградата получи директорът на услугата Христина Мураитова. С награда бе отличен още Дневният център за пълнолетни лица с увреждания. Услугата се предоставя от Фондация „Милосърдие“. Наградата получи директорът на фондацията Камелия Грозева. С награда бяха отличени също директорът и екипът на Центъра за временно настаняване и Кризисен център – Сливен. Отличието бе връчено на директора на услугата Кремена Берберова. С плакет бе отличен и Дом за стари хора. Наградата бе връчена на директора на институцията Нина Накова. От свое и от името на колегите си, отличените благодариха за добрата работа на екипите и за подкрепата от страна на Община Сливен.

С индивидуални награди бяха отличени служители от социалните услуги, които с професионалната си и високоотговорна дейност са допринесли за издигане престижа на съответната институция. Това бяха Светлозара Петрова – специалист в Центъра за социална рехабилитация и интеграция в кв. „Република“ и Дияна Христова – сътрудник ав Център за обществена подкрепа към Комплекс за социални услуги за деца и семейства.

За празничното настроение в залата допринесоха изпълненията на Борислав Михайлов, Християна Йорданова, малките балерини от Dance Studio “Barbie” при Военен клуб – Сливен, с ръководител Силвия Терзиева, млади таланти от Клуб за поп и рок изпълнители „Ритъм“ при сливенския Военен клуб, с вокален педагог Елена Пеева.

Концертът завърши с изпълнение на Детско-юношески танцов състав „Бисерче“ при Военен клуб – Сливен, с ръководител Магдалена Луканова.

Темата на тазгодишния празник е: „Да сътворим заедно надежда и хармония: призивът Harambee за обединяване на разединеното общество“ и подчертава жизнено важната роля на социалната работа за сближаването на хората между общности, култури и системи с цел изграждане на по-приобщаващо и устойчиво бъдеще. Световният ден на социалната работа обединява усилията на всички социални работници, психолози, социални педагози, логопеди, трудови наставници и всички, които с ежедневния си труд помагат на деца и семейства в нужда, на хора с увреждания, на хора, които срещат трудности да се справят с предизвикателствата на ежедневието си, на изпадналите в криза, на възрастните и самотни хора.