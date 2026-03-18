Работилница, посветена на пролетта в Регионален Исторически Музей - Сливен

Здравей, пролет!
В музея посрещаме сезона с шепа пръст, много усмивки и творческо вдъхновение.
Ще засаждаме в биоразградими кашпи – малък жест към природата, който носи голяма радост.
Ще си направим и пролетни цветя от естествени материали – красота, родена от ръцете и въображението.
Елате да събудим пролетта заедно – цветно, истинско и с настроение.
На 21 март, събота, от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. в сградата на РИМ - Сливен, бул. "Цар Освободител" 18.
Необходимо е предварително записване на тел: 0879514171, Десислава Панайотова - музеен педагог.