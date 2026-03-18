18.03.2026 09:34 , Людмила Калъпчиева

Най-силната защита на демокрацията е участието на гражданите. Затова моят призив към всички българи е: Гласувайте! С тези думи министър-председателят Андрей Гюров се обърна към българските граждани и посочи, че когато избирателната активност е висока, купеният вот губи силата си. Премиерът беше категоричен, че когато много хора гласуват, малцинството, което се опитва да изкриви демокрацията, губи влиянието си. Масовото участие ще бъде най-голямата победа на изборите, заяви още Гюров.

Министър-председателят припомни, че в края на миналата година стотици хиляди български граждани излязоха по улиците и площадите в цялата страна, отказвайки да приемат, че властта е средство за употреба на малцина, че закони могат да се гласуват за 26 секунди без обсъждане и че справедливостта е функция от връзки и зависимости. Изборите са пряк отговор на този граждански глас, отбеляза Гюров.

Премиерът Андрей Гюров увери, че служебният кабинет няма да участва в предстоящата предизборна кампания. Ние нямаме кандидати и листи, но имаме дълг: да гарантираме, че всеки български гражданин ще може да упражни правото си на глас свободно, спокойно и по правилата, заяви Гюров.

Министър-председателят акцентира върху последователните действия на правителството по организацията на честен вот. В ход са операции на МВР срещу купуването и продаването на гласове. Държавата въведе ясни стандарти в изборния процес. Слага се край на тъмните стаички и се въвеждат еднакви паравани навсякъде - те ще гарантират тайната на вота, но няма да позволят да се внасят, снимат и контролират бюлетини. И не на последно място - кабинетът попречи социалните помощи и дървата за огрев да се използват като средства за натиск.