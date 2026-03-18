Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 18.03.2026 г.

18.03.2026 10:09 , Людмила Калъпчиева

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 17.03.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 18.03.2026 Г.

Котел: Притежание на наркотици са установили полицейски служители от РУ-Котел при ежедневния контрол и наблюдение на лица с криминални прояви. На 17 март, около 10,30 часа, на ул. „Неофит Бозвели“ в град Котел са предприети действия по спиране и проверка на лек автомобил „Опел Зафира“. След като е забелязал полицейските служители, водачът е направил опит да избегне проверката като се е отдалечил в неизвестна посока. Униформените са иззели изхвърлено портмоне от един от прозорците на автомобила, като в него са намерени пакетчета, съдържащи вещества, които са реагирали положително при теста за наркотици. Водачът и неговият спътник са установени и задържани за 24 часа. Те са криминално проявени мъже от село Тича. По случая е образувано досъдебно производство.

Сливен: За по-малко от 24 часа криминалисти от участък „Петолъчка“ към РУ-Сливен са разкрили кражба на домашни животни и са задържали извършителите. Полицейските служители започват работа по случая на 16 март след получен сигнал за кражба на 50 броя агнета от частен животновъден комплекс, намиращ се в землището на град Сливен. По данни за заявителя нанесената щета е на стойност около 9000 евро. Извършителите и техните действия са установени. Задържани са двама маже, криминално проявени, жители на община Сливен. Част от животните са намерени иззети и предадени. Възстановена е и част от паричната стойност на щетата. Работата по случая продължава. Образувано е досъдебно производство.

Притежание на наркотици са установили полицейски служители от група „Патрулно-постова дейност“ към РУ-Сливен при проверка на 19-годишен младеж. На 17 март, около 17,20 часа, полицейски служител е подал сигнал, че е забелязал съмнително лице в района на ул. „Елисавета Багряна“ в град Сливен. На място е изпратен екип, който е извършил проверката, при която в 19-годишния младеж са намерени и иззети 9 броя опаковки, съдържащи вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици. Задържан е за 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

На 17.03.2026 г., в 15,21 часа, в РСПБЗН – Сливен е получен сигнал за запален автобус „Мерцедес“ на път І-6 в село Трапоклово. Произшествието е ликвидирано от един екип на РСПБЗН-Сливен. Пострадали няма. Причинени са щети по двигателя. Спасена е останалата част от автобуса. Най- вероятната причина за възникване на пожара е късо съединение в двигателния отсек.