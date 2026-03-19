Безплатни прегледи за бъбречнокаменна болест в МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“

19.03.2026 08:00

През месец април екипът на Отделението по урология в МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“, обявява кампания за безплатни профилактични прегледи за пациенти с бъбречнокаменна болест. Прегледите ще включват и ултразвукова диагностика на бъбреците.

„Ранната диагностика, честата профилактика и своевременното лечение намаляват рисковете за възникване на тежки усложнения. За жалост, все повече пациенти търсят лекарска помощ по спешност, когато вече е възникнала реналната колика“, коментира началникът на отделението - д-р Димитър Рачков.

Прегледите ще се осъществяват по график, след предварително запазен час на тел. 044 611 749. Записването ще бъде от 11 до 13 часа в делничните дни, до изчерпване на часовете.