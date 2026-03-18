18.03.2026 11:31

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 36 минути | 27

Стадион „Хаджи Димитър“ и закритата лекоатлетическа зала ще се превърнат в арени на битките в дисциплините - бягане (100, 200, 400 и 800 метра), скок на дължина, скок на височина, тласкане на гюле и щафета 4x100 метра.

Състезанията по лека атлетика от общинския кръг в Сливен ще се проведат на 21 март, събота. Те ще противопоставят момичета и момчета от 5-и до 7-и клас, девойки и юноши от 8-и до 10-и и от 11-и до 12-и клас. Общо 176 състезатели от 22 отбора ще се борят за призовите места и медалите.

Техническата конференция преди надпреварите се планира да започне от 8.30 ч., на 21 март на трибуната на стадион „Хаджи Димитър“.

Ученическите игри се организират от ЦПЛР-Детски комплекс – Сливен и са под патронажа на кмета на община Сливен Стефан Радев.

Основен партньор в организацията на лекоатлетическите състезания е Спортен клуб по лека атлетика „Михаил Желев“.