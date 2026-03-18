Започва основен ремонт на водопроводната мрежа в село Асеновец

18.03.2026 15:02 , Людмила Калъпчиева

Днес, 18 март, кметът на Община Нова Загора Галя Захариева и кметът на село Асеновец Димитрина Стефанова дадоха официален старт на дългоочакван проект за основен ремонт на водопроводната мрежа в населеното място.

Предвижда се пълна реконструкция на над 2,6 километра водопровод, като старите и амортизирани етернитови тръби ще бъдат заменени с модерни и устойчиви материали от полиетилен с висока плътност (ПЕВП).

Проектът ще доведе до значителни подобрения за жителите на селото. Сред основните ползи са намаляване на честите аварии и загубите на питейна вода, осигуряване на по-качествена и чиста вода за домакинствата, както и подмяна на 600 метра сградни отклонения, гарантиращи надеждна връзка до домовете. Предвидено е и изграждането на 29 нови надземни пожарни хидранта, които ще повишат сигурността в селото.

По време на строително-ремонтните дейности ще бъдат изградени временни водопроводи, за да не се прекъсва водоснабдяването. Новата мрежа ще се полага успоредно на съществуващата, с цел да се осигури максимален комфорт за жителите.

„Нашата цел е здравето на хората и сигурност в ежедневието. С тази инвестиция от над 3,2 млн. лв. решаваме дългогодишен проблем на Асеновец“, заяви кметът Галя Захариева.

С реализирането на проекта Община Нова Загора продължава да инвестира в подобряване на инфраструктурата и качеството на живот в малките населени места.