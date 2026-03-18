Инвестиционният потенциал на Сливен попадна във фокуса на българо-турски бизнес диалог

Заместник-кметът по икономическото развитие инж. Стоян Марков и Соломон Москона – управител на „Индустриален парк Сливен“, проведоха на 17 март работна среща с мажоритарния собственик на „Алкомет“ АД и председател на Бизнес съвета Турция–България към ДЕИК, Фикрет Индже. На срещата присъства и изпълнителният директор на Българо-турската търговско-индустриална камара Емрах Сазак. Дискусията в София бе насочена към задълбочаване на икономическото сътрудничество и насърчаване на инвестиционните възможности в региона.

По време на разговорите представителите на Община Сливен и Индустриален парк - Сливен представиха актуалното състояние на парка, неговата инфраструктурна обезпеченост и стратегическите му предимства като инвестиционна дестинация. Бяха очертани конкретни възможности за развитие на индустриални проекти и привличане на чуждестранни инвеститори, включително от Турция.

Сред ключовите предимства на сливенския Индустриален парк бяха откроени стратегическото му географско разположение в близост до българо-турската граница, наличието на развита железопътна инфраструктура, както и възможността за използване на писта за самолети. Тези фактори създават благоприятна среда за логистика, производство и експортно ориентирани дейности.

Участниците в срещата се обединиха около необходимостта от активизиране на двустранните икономически връзки и подчертаха ролята на подобни инициативи за стимулиране на регионалното развитие и привличането на устойчиви инвестиции.

Срещата премина в конструктивен дух, като страните изразиха готовност за продължаване на диалога и реализиране на съвместни инициативи в бъдеще. Фикрет Индже и Емрах Сазак увериха, че ще посетят град Сливен на откриването на Индустриалния парк, което се планира на 24 април 2026 г.