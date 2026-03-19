Андрей Гюров и Роберта Мецола обсъдиха сигурността, енергетиката и икономиката на ЕС

19.03.2026 08:30 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди около 1 час | 61

Водещите приоритети в дневния ред на Европа, сред които сигурност, отбрана, енергетика и икономическа стабилност, обсъдиха министър-председателят Андрей Гюров и председателят на Европейския парламент Роберта Мецола в Брюксел.

В контекста на динамичната геополитическа среда акценти в разговора бяха войната в Украйна и развитието на ситуацията в Близкия изток. На двустранната среща беше отбелязано, че настоящите световни предизвикателства поставят под изпитание сигурността и международния ред. В този контекст единният и координиран подход на държавите членки беше посочен като задължителен за гарантиране на ефективен отговор на нарастващите рискове и за укрепване на отбраната на Европейския съюз.

Гюров и Мецола бяха единодушни, че случващото се в Близкия изток не бива да отклонява ценни ресурси от Украйна и Европейския съюз потвърждава непоколебимата си подкрепа към украинската страна.

Двамата бяха категорични, че ситуацията в Близкия изток изисква още по-голяма необходимост от засилена координация между държавите членки. Основен приоритет остава защитата на гражданите в региона. Отбелязана бе необходимостта от съвместни усилия за гарантиране на международните морски маршрути и предотвратяване на рисковете за търговията и енергийните доставки. Подчертано бе също, че икономическата стабилност на ЕС изисква съвместни действия за ограничаване на негативното въздействие върху пазарите и инвестиционната среда.