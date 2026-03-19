Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 19.03.2026 г.

19.03.2026 09:40 , Людмила Калъпчиева

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 18.03.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 19.03.2026 Г.

Сливен: Криминалисти на РУ-Сливен работят по два сигнала да взломни кражби.

За времето от 15 до 17 март от частен имот, намиращ се в местността „Среди дол“ край град Сливен, е извършена кражба на техника, ел. инструменти и други вещи. По данни на заявителя нанесената щета е на стойност около 1000 евро.

За времето от 5 до 18 март неизвестен извършител е проникнал в заведение в град Сливен, като е извършил кражба на техника, алкохол и други вещи. Заявената щета е на стойност около 300 евро.

По случаите се извършват издирвателни и процесуално-следствени действия. Образувани са досъдебни производства.

Пожарна безопасност и защита на населението

На 18.03.2026 г., в 18,28 часа, в РСПБЗН - Нова Загора е получен сигнал за пожар във фургон, пригоден за живеене, намиращ се в частен имот в село Асеновец. Произшествието е ликвидирано от 1 екип на РСПБЗН-Нова Загора. Пострадали няма. Причината за пожара е неправилно боравене с отоплителен уред- печка на твърдо гориво. Унищожени са техника, мебели, домашно имущество. Спасена е част от техниката.