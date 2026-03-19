19.03.2026 09:43 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди 19 минути | 1

Община Котел отправя покана към всички жители на общината да се включат в конкурсите, организирани в рамките на 52-рото издание на фолклорния празник „Балканът пее и разказва“.

Тази година традиционното събитие ще се проведе на 6 юни 2026 г. в град Дряново, като ще събере на една сцена богатството на българския фолклор, обичаи и традиции. В него участват шест балкански общини – Котел, Елена, Трявна, Гурково, Твърдица и Дряново.

В рамките на програмата са обявени два конкурса, в които могат да се включат и участници от община Котел:

конкурс за кратко видео с изпълнение на стихотворение или авторско видео по темата „Героите на Балкана“;

фотоконкурс „Легенда за Балкана“.

Видео конкурсът е насочен към деца и ученици, разпределени в три възрастови групи, докато фотоконкурсът е отворен за участници от всички възрасти.

И двата конкурса са с награден характер, като класираните на първите три места ще получат своите отличия по време на фестивала на 6 юни в Дряново.

Крайният срок за изпращане на творбите е 17:00 часа на 5 май 2026 г.

Материалите и заявките за участие могат да бъдат изпращани на електронните адреси: dryanovo@dryanovo.bg и pr@dryanovo.bg

За допълнителна информация желаещите могат да се свържат на телефони: 0676/72962 (вътр. 119) и 0888 606 594.

Община Котел насърчава всички млади таланти и любители на българския фолклор да се включат и да представят достойно богатото културно наследство на региона.