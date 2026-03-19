Жеравна отбелязва 183 години от рождението на Йорданка Филаретова

19.03.2026 09:45 , Людмила Калъпчиева

На 19 март се навършват 183 години от рождението на видната българска благодетелка Йорданка Филаретова – личност с изключителен принос към общественото развитие, милосърдието и родолюбието в България.

По този повод Исторически музей – Котел и музеи Жеравна организират тържествено честване под надслов „Сърце и дълг“, което ще се проведе в Художествена галерия „Христо Тодоров“ в с. Жеравна. Официалното откриване е насрочено за 15:00 часа.

Събитието ще представи живота и делото на Йорданка Филаретова, известна като „Госпожата“ – жена, превърнала личната си трагедия в отдаденост към обществото и благотворителността. Акцент ще бъде поставен и върху връзката ѝ с Жеравна чрез нейния съпруг Сава Филаретов.

Програмата включва исторически обзор, който проследява ключови моменти от живота ѝ – от участието ѝ в Тайния революционен комитет редом с Васил Левски до нейната активна благотворителна дейност. Предвидена е и мултимедийна прожекция на филм, посветен на нея, създаден от Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ – София.

Гостите ще имат възможност да се включат и в тематична музейна разходка в къща музей „Сава Филаретов“, където се съхранява паметта за семейството.

Организаторите канят всички жители и гости на региона да се присъединят към честването и да отдадат почит на една от най-ярките фигури в българската история на милосърдието и патриотизма.