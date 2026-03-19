19.03.2026 13:01 , Димитър Милков (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди около 1 час | 59

През 2025 г. икономически активните лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Сливен са 61.8 хил. души. Коефициентът на икономическа активност (15 - 64 навършени години) е 62.8% и се понижава със 7.1 процентни пункта в сравнение с 2024 година.

Заетите лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Сливен през 2025 г. са 58.0 хил. души. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 59.0% (63.9% за мъжете и 53.8% за жените). В сравнение с 2024 г. коефициентът се понижава с 6.6 процентни пункта.

Броят на заетите лица на възраст от 15 до 64 навършени години с висше образование е 16.1 хил., със средно – 28.6 хил. и с основно и по-ниско образование – 13.3 хиляди.

Коефициентът на заетост на възраст от 15 до 64 навършени години при лицата с висше образование е 90.4%, за лицата със средно образование - 73.4% и за лицата с основно и по-ниско образование – 32.0%.

Фиг. 1. Коефициенти на заетост за възрастовата група 15 - 64 навършени години по степени на образование през 2024 и 2025 година

Броят на безработните лица на възраст от 15 до 64 навършени години е 3.8 хил. души. Коефициентът на безработица (15 - 64 навършени години) е 6.1% и намалява с 0.1 процентни пункта в сравнение с 2024 година.

През 2025 г. икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 36.6 хил., от които 15.8 хил. са мъже и 20.8 хил. са жени.

През 2025 г. общият брой на икономически активните лица на възраст 15 и повече навършени години в област Сливен са 64.3 хил. души. Коефициентът на икономическа активност за населението на 15 и повече навършени години е 47.1% и се понижава с 5.1 процентни пункта в сравнение с 2024 година.

Общият брой на заетите лица в област Сливен е 60.4 хил., от които 33.6 хил. са мъже и 26.8 хил. са жени. Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години е 44.2% (51.6% за мъжете и 37.5% за жените) и се понижава с 4.7 процентен пункт в сравнение с 2024 година.

През 2025 г. безработните лица на 15 и повече навършени години в област Сливен са 3.9 хил. души.

Коефициентът на безработица е 6.1% като в сравнение с 2024 г. се понижава с 0.2 процентни пункта.

През 2025 г. икономически неактивните лица са 72.3 хил., от които 29.1 хил. са мъже и 43.2 хил. са жени.

Фиг. 2. Коефициенти на заетост по възрастови групи през 2024 и 2025 година

Методологични бележки

Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. Изследването обхваща обикновените домакинства в страната. Домакинствата, участващи в наблюдението, са подбрани на случаен принцип и се анкетират чрез лично интервю.

Наблюдаван период - характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица (от понеделник до неделя).

Икономически активното население (работната сила) включва всички заети и безработни лица.

Заети са лицата на възраст 15 - 89 навършени години, които през наблюдавания период:

- извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;

- не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради годишен отпуск, болест, отпуск при раждане и отглеждане на малко дете до навършване на 2-годишна възраст, гъвкав график на работното време, участие в обучение, свързано с работата, както и поради друго отсъствие, ако продължителността му е 3 месеца или по-малко.

Безработни са лицата на възраст 15 - 74 навършени години, които:

- нямат работа през наблюдавания период;

- активно търсят работа през период от четири седмици, вкл. наблюдаваната, или вече са намерили работа, която очакват да започнат до три месеца след края на наблюдавания период;

- имат възможност да започнат работа до две седмици след края на наблюдавания период.

Продължително безработни са лицата, които са безработни от една или повече години.

Икономически неактивни (лица извън работната сила) са лицата на възраст 15 и повече навършени години, които не са нито заети, нито безработни през наблюдавания период, вкл. всички лица на възраст 90 и повече навършени години.

Обезкуражени са лицата извън работната сила на възраст 15 - 74 навършени години, които желаят да работят, но не търсят активно работа, защото предполагат, че няма да намерят подходяща работа.

Коефициент на икономическа активност - относителен дял на икономически активното население (работната сила) от общото население (в съответната група).

Коефициент на заетост - относителен дял на заетите лица от общото население (в съответната група).

Коефициент на безработица - относителният дял на безработните лица от икономически активното население.

Коефициент на продължителна безработица - относителният дял на продължително безработните лица от икономически активното население.

Коефициент на неактивност - относителният дял на икономически неактивните лица от населението (в съответната група).

Рано напуснали образование и обучение са лицата на възраст 18 - 24 навършени години, завършили най-много основно образование и неучастващи в образование и обучение през последните четири седмици, предхождащи наблюдението.

Незаети и неучастващи в образование и обучение са лицата, които не са заети през наблюдавания период (т.е. са безработни или икономически неактивни) и същевременно не участват във формално или неформално образование и обучение през последните четири седмици, предхождащи наблюдението.

Годишните данни са осреднени стойности от четирите тримесечия на съответната година.

Поради направените закръгления в някои случаи общите данни могат да се различават незначително от сумата на отделните групи, включващи се в тях.

По-подробни данни от Наблюдението на работната сила могат да се намерят на сайта на НСИ - www.nsi.bg, раздел „Пазар на труда“, Наблюдение на работната сила