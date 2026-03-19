Областният управител на област Сливен издаде заповед за пожароопасния сезон

19.03.2026 13:04 , Димитър Милков (Областна администрация Сливен)

Областният управител на област Сливен инж. Маринчо Христов определи за пожароопасен сезон в горските територии на област Сливен периода от 01.04.2026 г. до 31.10.2026 г.

С издадена от него заповед той разпореди мерки за пожарна безопасност, които гражданите, ръководителите и служителите на институции, следва да спазват с цел опазването на горските терени от пожари.

В така определения период е забранено паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м. от границите на горските територии. Изхвърлянето на горими отпадъци следва да става само на определените за целта места.

Пълният текст на заповедта на областния управител може да откриете в прикачения файл.