19.03.2026 13:50 , Людмила Калъпчиева

Творческо обединение „Дарования“ при Общинска библиотека „Петър Матеев“ – Котел организира изложба на поздравителни картички, посветени на Първа пролет.

С настъпването на пролетта и първите топли слънчеви дни младите творци разкриват своя въображаем свят, изпълнен с цветове, нежност и вдъхновение. Всяка картичка носи духа на сезона – като малък, сърдечен поздрав, създаден с внимание и обич, за да донесе усмивка и настроение.

В творбите оживяват цветя, слънце и надежда – символи на новото начало и красотата на пролетта. Изложбата е покана към всички жители и гости на Котел да се потопят в света на детското творчество и позитивната енергия на сезона.

Откриването ще се състои на 19 март 2026 г. в залата на библиотеката.

Организаторите канят всички желаещи да се присъединят и да споделят пролетното вдъхновение.