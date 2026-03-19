19.03.2026 13:53 , Людмила Калъпчиева

Туида Нюз | Сливен

Община Нова Загора и Народно читалище „Д. П. Сивков – 1870“ отправят покана към всички любители на гобленарското изкуство да се включат в изложба под надслов „Тихите разказвачи – истории в бодове“.

В инициативата могат да участват жители на Нова Загора, като всеки участник има право да представи до три гоблена, които трябва да бъдат изработени с конци и рамкирани.

Желаещите да се включат могат да заявят участие на електронен адрес kultura@nova-zagora.org

или на телефони 0457/ 5 7024 и 0457/ 5 7039.

Гоблените ще се приемат в периода от 23 март до 3 април 2026 г. в сградата на Община Нова Загора, отдел „Култура, медийна политика и интеграция на малцинствата“.

Официалното откриване на изложбата ще се състои на 6 април 2026 г. от 17:30 часа.

Организаторите канят всички любители на ръчното творчество да се включат и да представят своите произведения, превърнати в истории, разказани чрез бодове и цветове.