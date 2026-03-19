19.03.2026 13:56 , Людмила Калъпчиева

На 20 март 2026г., от 17:00ч., в навечерието на Световния ден на поезията, в РБ „Сава Доброплодни“ ще се състои премиерата на новата стихосбирка на поетесата Ивета Данаилова „Случайни думи от речника: опитомяване на хаоса“.

Ивета Данаилова (Ивета Данаилова-Пешева) е родена на 27 декември 1974г. в гр. Сливен. Завършва езикова гимназия в родния си град и журналистика в СУ „Св. Климент Охридски”. Пише и публикува стихове от дете. Работила е в студентското предаване „Ку-ку” на БНТ, като водеща в Радио София и в „Нощен хоризонт” на БНР (1995-2000), международна редакторка в Нова телевизия, отговорна редакторка в ТВ7, кореспондентка на свободна практика в Италия. Превеждала е от английски език шотландските поети Том Макграт, Катлийн Джейми и Анджела Максевъни.

Автор е на книгите: „Родена от звезда”(1991), „Кралици на слънцето” (1994), „Точка на пречупване”(2001), „Хроники от къмпинга” (2006), „Почивният ден на ветропоказателите” (2011), „Зад вратата на мансардата” (2016).

Носител е на награди от национални и международни конкурси. Член е на СБП.

„Случайни думи от речника: опитомяване на хаоса” е издадена от ИК „Потайниче“ през 2025г. Книгата е разделена в два цикъла - „Случайни думи от речника“ и „Опитомяване на хаоса“, с общо 52 стихотворения. Поетесата конструира първия цикъл като „научен“, а втория като поетичен. Като теза и антитеза. Затова и след всяко стихотворение от „научния“ цикъл следват бележки под линия, обясняващи и поясняващи заглавия като „NOTHUS“, „Ефект на Дънинг-Крюгер“, „Прозорецът на Овертон“, „Аномия“, „Тесеракт“, „Сингулярност“ и др. Стихотворенията с бележки под линия всъщност са доказателствения материал – те идват, за да ни припомнят, че независимо от кое лексикално-семантично поле е взета думата, употребата, конотациите и контекстът са тези, които са решаващи за причисляването ѝ или не към поезията.

Макар смислите, които поражда четенето, и смислите, които е заложил пишещият, невинаги да съвпадат, Ивета Данаилова рискува с предизвикателни отпратки към тълковния речник и изобщо към самото тълкуване на едно стихотворение.

Седмата стихосбирка на Ивета Данаилова съчетава филологически и философски подход към човека и света. Читателите познават нейното меланхолично вглеждане в отминаващото време, на което тя дава думи и памет. Съзерцателният ѝ поетически аз регистрира прозрения, колебания или просто тишина, като им придава непатетичност – писането на Ивета владее мярата. В „Случайни думи от речника: опитомяване на хаоса“, макар заглавието да подвежда, нито една дума не е случайно подбрана.

Ивета Данаилова и нейната нова книга ще бъдат представена от сливенската поетеса Виолета Калайджиева.