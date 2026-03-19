Открит урок по български език в 3. „б“ клас

19.03.2026 14:55 , ОУ "Е. Багряна" (XII)

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 49

С много ентусиазъм и старание учениците от 3. „б“ клас проведоха открит урок по български език.

Специални гости на събитието бяха г-жа Гергана Султанова – директор на училището, заместник-директорите г-жа Марияна Иванова и г-жа Радослава Георгиева, както и учители от първи и трети клас.

Урокът на г-жа Галина Стоянова премина по иновативен начин – чрез работа по станции, което се оказа истинско предизвикателство за третокласниците. Темата „Употреба и правопис на глаголите“ изискваше знания, внимание и екипна работа, с които учениците се справиха отлично.

С увереност и усмивки те показаха своите умения и доказаха, че ученето може да бъде интересно, забавно и успешно.

Това беше поредният иновативен урок в ОУ "Елисавета Багряна" в изпълнение на дейностите по НП "Иновации в действие", в която от тази година намери място и нашето училище.