В рамките на нашата инициатива децата засадиха различни видове бобови зрънца в малки пакетчета, които сами надписаха с красиви етикетчета и поставиха на прозореца, за да наблюдават развитието им.

Особен интерес предизвика бобът Mung bean, с който децата се запознаха отблизо. Те научиха колко полезна храна е той, от колко отдавна присъства в храненето на хората и защо се нарежда сред ценните естествени суперхрани.

В продължение на цял месец малките природолюбители с вълнение следяха всяка промяна — първо появата на коренчета, които при всяко дете се показаха в различно време, защото всяко зрънце има свой собствен ритъм на развитие. След това се появиха стебълцата, а накрая и първите листенца.

Някои от бобчетата вече толкова са пораснали, че сякаш искат да напуснат малките си торбички и да продължат своето развитие в по-голям дом.

Чрез тази дейност децата не само наблюдаваха живота отблизо, но и научиха важен урок – че природата има свой ритъм, търпение и чудеса, които си струва да бъдат откривани всеки ден.