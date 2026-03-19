Световен ден на рециклирането

По повод Световния ден на рециклирането учениците от целодневна организация на учебния ден от IV "в" и "д" клас се потопиха в темата за опазването на околната среда и значението на рециклирането.

Децата гледаха образователен филм и създадоха своя презентация, чрез която показаха как можем да се грижим за природата.

Участваха в различни игри, свързани с разделното събиране на отпадъци, и научиха много нови неща, докато се забавляват.

С ентусиазъм започнаха да събират пластмасови капачки за рециклиране, като част от своя малък, но значим принос към по-чиста околна среда.

Малките стъпки водят до големи промени! Нека заедно възпитаваме грижа и отговорност към природата още от ранна възраст.