МАГИЯТА НА ЖЕРАВНА И ЕДНА НЕЗАБРАВИМА ПОКАНА

19.03.2026 21:28 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Дванадесетокласниците на нашето училище преживяха един по-различен и вдъхновяващ ден в живописното село Жеравна – място, което носи не само красотата на българското Възраждане, но и духа на нашия патрон – Йордан Йовков.

Сред калдъръмените улички и старинните къщи учениците се потопиха в атмосферата на миналото. Част от тях, облечени в народни носии, допринесоха за още по-автентичното усещане и превърнаха фотосесията в своеобразен мост между традицията и съвремието. Усмивките, емоцията и младежкият дух оживяха във всяка снимка.

Но този ден се превърна в още по-специален с един трогателен момент…

С много въображение, емоция и уважение зрелостниците отправиха покана към своя класен ръководител Стоян Димитров да бъде част от най-очакваното събитие – абитуриентския бал. Поканата беше не просто жест, а искрено признание за подкрепата, доверието и споделения път през годините.

На фона на Жеравна – родното място на Йовков – този момент придоби още по-дълбок смисъл. Срещнаха се традицията и младостта, миналото и бъдещето, учителят и учениците – обединени от уважение, благодарност и силна емоция.

Така дванадесетокласниците ни не просто създадоха красиви снимки, а оставиха следа – в сърцата си и в историята на училището.