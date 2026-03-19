МАГИЯТА НА ЖЕРАВНА И ЕДНА НЕЗАБРАВИМА ПОКАНА

Дванадесетокласниците на нашето училище преживяха един по-различен и вдъхновяващ ден в живописното село Жеравна – място, което носи не само красотата на българското Възраждане, но и духа на нашия патрон – Йордан Йовков.
Сред калдъръмените улички и старинните къщи учениците се потопиха в атмосферата на миналото. Част от тях, облечени в народни носии, допринесоха за още по-автентичното усещане и превърнаха фотосесията в своеобразен мост между традицията и съвремието. Усмивките, емоцията и младежкият дух оживяха във всяка снимка.
Но този ден се превърна в още по-специален с един трогателен момент…
С много въображение, емоция и уважение зрелостниците отправиха покана към своя класен ръководител Стоян Димитров да бъде част от най-очакваното събитие – абитуриентския бал. Поканата беше не просто жест, а искрено признание за подкрепата, доверието и споделения път през годините.
На фона на Жеравна – родното място на Йовков – този момент придоби още по-дълбок смисъл. Срещнаха се традицията и младостта, миналото и бъдещето, учителят и учениците – обединени от уважение, благодарност и силна емоция.
Така дванадесетокласниците ни не просто създадоха красиви снимки, а оставиха следа – в сърцата си и в историята на училището.