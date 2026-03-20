Великденският панаир в Сливен тази година ще бъде в дните от 1 до 30 април. Това гласи заповед на кмета Стефан Радев, с която се регламентират мястото и периодът за извършване на търговска дейност на открито. Всички съоръжения, атракциони, маси и сергии ще бъдат позиционирани в района на бул. „Георги Данчев“ – паркинга до северния вход на стадион „Хаджи Димитър“.

В периода от 1 до 13 април по Главната улица - от Стария бряст до сградата на НТС, могат да се разположат маси, шатри, стелажи и др. на занаятчии и производители.

В заповедта се посочва още, че всички лица, на които е разрешено да осъществяват търговска дейност на открито в рамките на горепосочения период, са длъжни да спазват определените им места, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Сливен. Те са длъжни също така да спазват хигиена и да поддържат чистота около масите, караваните, автомобилите, атракционите и съоръженията. Забранява се поставянето на съоръжения преди и след датите, определени в настоящата заповед.

Контрол по изпълнение на заповедта е възложен на зам.-кмета Камен Костов, организирането на охрана и освобождаване на паркинга – на управителя на „Общинска охрана и СОТ“ ЕООД.