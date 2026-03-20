СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ГР. СЛИВЕН И РЕГИОНА 20.03.2026

05.1.2026 г. 27.3.2026 г. 2 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно/основно
05.1.2026 г. 27.3.2026 г. 1 ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно/основно
05.1.2026 г. 27.3.2026 г. 1 ВОДОПРОВОДЧИК СЛИВЕН средно
06.1.2026 г. 27.3.2026 г. 1 БАГЕРИСТ СЛИВЕН средно/основно
06.1.2026 г. 27.3.2026 г. 2 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно/основно
07.1.2026 г. 27.3.2026 г. 2 ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ СЛИВЕН висше
12.1.2026 г. 27.3.2026 г. 1 ШЛОСЕРО-МОНТЬОР СЛИВЕН средно
12.1.2026 г. 09.4.2026 г. 2 ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно
12.1.2026 г. 09.4.2026 г. 1 ШЛОСЕР СЛИВЕН средно
14.1.2026 г. 27.3.2026 г. 2 ШИВАЧ, ДАМСКО ОБЛЕКЛО СЛИВЕН средно
21.1.2026 г. 19.4.2026 г. 1 АКУШЕРКА СЛИВЕН висше
24.1.2026 г. 23.3.2026 г. 1 ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР СЛИВЕН средно
02.2.2026 г. 27.3.2026 г. 1 ОГНЯР СЛИВЕН средно
02.2.2026 г. 27.3.2026 г. 1 ШИВАЧ СЛИВЕН основно/средно
02.2.2026 г. 31.3.2026 г. 1 РАБОТНИК, ПРОИЗВОДИТЕЛ НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ КРУШАРЕ основно/средно
02.2.2026 г. 20.3.2026 г. 1 ТЕХНИК КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ СЛИВЕН средно/висше
03.2.2026 г. 31.3.2026 г. 1 ШОФЬОР ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ СЛИВЕН основно/средно
09.2.2026 г. 19.4.2026 г. 1 ЛЕКАР, АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ СЛИВЕН висше
09.2.2026 г. 19.4.2026 г. 1 ЛЕКАР, АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ СЛИВЕН висше
09.2.2026 г. 27.3.2026 г. 1 ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ СЛИВЕН средно
10.2.2026 г. 27.3.2026 г. 2 РАБОТНИК, ПОПРАВКА НА ДЖАНТИ И ГУМИ СЛИВЕН средно/основно
10.2.2026 г. 27.3.2026 г. 1 ШОФЬОР-СНАБДИТЕЛ СЛИВЕН средно
10.2.2026 г. 30.4.2026 г. 1 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК СЛИВЕН средно
10.2.2026 г. 30.4.2026 г. 1 АВТОМЕХАНИК СЛИВЕН средно
12.2.2026 г. 09.4.2026 г. 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ,ОПЕРАТИВЕН СЛИВЕН средно/висше
16.2.2026 г. 31.3.2026 г. 1 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно
18.2.2026 г. 20.3.2026 г. 1 КЛИНИЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ СЛИВЕН висше
19.2.2026 г. 31.3.2026 г. 2 ЗАВАРЧИК между с. Крушаре и с. Чокоба средно
19.2.2026 г. 31.3.2026 г. 2 ШОФЬОР, АВТОБУС СЛИВЕН средно
24.2.2026 г. 24.3.2026 г. 1 РАБОТНИК, СЛАДКАРСКО ПРОИЗВОДСТВО СЛИВЕН средно
10.3.2026 г. 24.4.2026 г. 1 ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР СЛИВЕН висше
10.3.2026 г. 24.4.2026 г. 1 РЕЦЕПЦИОНИСТ, ВЕТЕРИНАРНА КЛИНИКА СЛИВЕН средно
26.2.2026 г. 26.3.2026 г. 1 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно
27.2.2026 г. 31.3.2026 г. 1 АВТОМОНТЬОР НОВА ЗАГОРА средно
02.3.2026 г. 02.4.2026 г. 3 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО СЛИВЕН средно/основно
02.3.2026 г. 10.4.2026 г. 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПЛЕТЕНЕ СЛИВЕН средно/основно
02.3.2026 г. 10.4.2026 г. 1 СЕКЦИОНЕН МАЙСТОР СЛИВЕН средно
02.3.2026 г. 10.4.2026 г. 3 ШИВАЧ СЛИВЕН средно/основно
04.3.2026 г. 03.4.2026 г. 1 ГЛАВЕН ГОТВАЧ СЛИВЕН средно
05.3.2026 г. 06.4.2026 г. 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ СЛИВЕН висше/средно
09.3.2026 г. 08.5.2026 г. 1 РАБОТНИК, ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ СЛИВЕН средно/основно
09.3.2026 г. 09.4.2026 г. 1 ВОДАЧ, МОТОКАР СЛИВЕН средно/основно
09.3.2026 г. 09.4.2026 г. 1 БАРМАН СЛИВЕН средно
09.3.2026 г. 09.4.2026 г. 1 СЕРВИТЬОР СЛИВЕН средно
10.3.2026 г. 08.5.2026 г. 2 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА СЛИВЕН висше
10.3.2026 г. 10.4.2026 г. 1 КАСИЕР СЛИВЕН средно
18.3.2026 г. 20.3.2026 г. 1 ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР ТОПОЛЧАНЕ средно
27.3.2026 г. 20.3.2026 г. 1 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно
12.3.2026 г. 27.4.2026 г. 1 БАГЕРИСТ СЛИВЕН средно
01.4.2026 г. 16.4.2026 г. 1 ГЛАВЕН ГОТВАЧ СЛИВЕН средно
01.4.2026 г. 16.4.2026 г. 2 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно
01.4.2026 г. 16.4.2026 г. 2 СЕРВИТЬОР СЛИВЕН средно
01.4.2026 г. 16.4.2026 г. 2 АНИМАТОР СЛИВЕН средно
17.3.2026 г. 17.4.2026 г. 1 ОПЕРАТОР ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ СЛИВЕН средно
17.3.2026 г. 17.4.2026 г. 1 ЕЛКТРОТЕХНИК ПРОМИШЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ СЛИВЕН средно
17.3.2026 г. 02.4.2026 г. 1 ПОЩЕНСКИ РАЗДАВАЧ СЛИВЕН средно
18.3.2026 г. 30.4.2026 г. 2 БОЯДЖИЯ МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ СЛИВЕН средно
18.3.2026 г. 17.4.2026 г. 1 ОБЩ РАБОТНИК СЛИВЕН средно
18.3.2026 г. 30.4.2026 г. 1 ШОФЬОР, ЛИНЕЙКА СЛИВЕН средно
18.3.2026 г. 31.3.2025 г. 2 ОПЕРАТОР, ПРОИЗВОДСТВЕНА ЛИНИЯ СЛИВЕН средно/основно
19.3.2026 г. 20.4.2026 г. 1 СТРУГАР СЛИВЕН средно
19.3.2026 г. 20.4.2026 г. 2 МЕХАНИК ПРОМИШЛЕНО ОБОРУДВАНЕ СЛИВЕН средно
19.3.2026 г. 20.4.2026 г. 1 ШЛИФОВЧИК, ИНСТРУМЕНТИ СЛИВЕН средно
19.3.2026 г. 31.3.2026 г. 8 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно
19.3.2026 г. 20.4.2026 г. 5 ГОТВАЧ, ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ СЛИВЕН средно
19.3.2026 г. 20.4.2026 г. 5 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ СЛИВЕН средно
19.3.2026 г. 20.4.2026 г. 3 ТАПИЦЕР СЛИВЕН средно
19.3.2026 г. 20.4.2026 г. 3 ДЪРВОДЕЛЕЦ, МЕБЕЛИСТ СЛИВЕН средно
19.3.2026 г. 20.4.2026 г. 2 ШЛОСЕР-МОНТЬОР СЛИВЕН средно
19.3.2026 г. 20.4.2026 г. 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР, РАДИАЛЧИК СЛИВЕН средно
19.3.2026 г. 20.4.2026 г. 1 ШЛАЙФИСТ СЛИВЕН средно
19.3.2026 г. 20.4.2026 г. 1 ФРЕЗИСТ СЛИВЕН средно
19.3.2026 г. 20.4.2026 г. 1 БОЯДЖИЯ ПРОМИШЛЕНИ ИЗДЕЛИЯ СЛИВЕН средно
19.3.2026 г. 20.4.2026 г. 2 СЕРВИТЬОР СЛИВЕН средно
19.3.2026 г. 20.4.2026 г. 2 АНИМАТОР СЛИВЕН средно
19.3.2026 г. 20.4.2026 г. 2 ПОМОЩНИК ГОТВАЧ СЛИВЕН средно
19.3.2026 г. 20.4.2026 г. 2 РАЗНОСВАЧ НА ХРАНА СЛИВЕН средно