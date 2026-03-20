Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 20.03.2026 г.

20.03.2026 09:55 , Людмила Калъпчиева

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 19.03.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 20.03.2026 Г.

Сливен: Притежание и производство на наркотични вещества са установили криминалисти от ОДМВР-Сливен при ежедневния контрол и наблюдение на лица с криминални прояви. На 19 март служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ със съдействието на сектор „Специални тактически действия“ са задържали криминално проявен и осъждан мъж от град Сливен. В него са намерени вещества, които са реагирали положително при тестовете за наркотици. Впоследствие е извършена проверка на адрес в град Сливен, където са намерени и иззети различни опаковки, съдържащи забранени субстанции, като и предмети, прекурсори, течности и вещества, необходими за производство на синтетичен наркотик. Мъжът е отведен в РУ-Сливен и задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Криминалисти от РУ-Сливен са задържали извършител на кражба от търговски обект в сливенския квартал „Дружба“. Заявена е кражба на велосипед на стойност 1400 лева, хранителни продукти и други вещи. След проведени издирвателни действия извършителят е установен- криминално проявен мъж от град Сливен. Задържан е за 24 часа. Велосипедът и част от откраднатите вещи са иззети и предадени. Работата по досъдебното производство продължава.

Нова Загора: Един задържан и иззети наркотични вещества при операция на сектор „Криминална полиция“ към РУ-Нова Загора. На 19 март са извършили проверки на превозни средства, лица, търговски и други обекти с цел установяване на лица, занимаващи се с производство и разпространение на наркотични вещества. При проверка на частен адрес в село Асеновец са намерени и иззети различни вещества, които са реагирали положително при тестовете за наркотици. Задържан е криминално проявен мъж от същото населено място. По случая е образувано досъдебно производство.

Котел: 60-годишен мъж от село Малко село, водач на лек автомобил „Пежо 307“, е хванат да управлява след употреба на алкохол много над допустимото. Проверката е извършена на път ІІІ-706 при ежедневния контрол по пътна безопасност. Пробата за употреба на алкохол, извършена на място с техническо средство, е показала положителен резултат над 1,2 промила /2,00 промила/. Мъжът е задържан за 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

През изминалото денонощие на територията на ОДМВР-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.