Crimson Desert стартира с AMD FSR технологии

20.03.2026 09:58 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Свят | преди около 1 час | 59

Една от най-очакваните игри на годината е тук. Crimson Desert, екшън-приключението на открито от Pearl Abyss, вече е достъпно с поддръжка на технологиите FSR™ на AMD, предоставяйки на играчите повече начини за балансиране на визуалната прецизност и производителността.

Изградена върху BlackSpace Engine, Crimson Desert вдъхва живот на великолепен игрови пейзаж с рейтрейсинг сенки, глобално осветление и отражения. С AMD Software: Adrenalin Edition 26.3.1, играчите могат да активират новите AMD FSR 4.1 Upscaling, AMD FSR Ray Regeneration и AMD FSR Frame Generation за по-резки визуализации, по-чисти рейтрейсинг ефекти и по-плавен геймплей.

• FSR 4.1 Upscaling подобрява яснотата на изображението и подчертава фините детайли, като например листа, частици и отражения, дори при използване на предварително зададени настройки с по-висока производителност.

• FSR Ray Regeneration използва невронна мрежа за премахване на шумове (денойзинг), за да създаде по-чисти, по-висококачествени рейтрейсинг светлини, сенки и отражения.

• AMD FSR Frame Generation генерира допълнителни кадри за подобряване на плавността и бързината на реакцията.

За допълнителни подробности относно това как FSR технологиите на AMD се използват в Crimson Desert, щракнете тук.

Потребителите могат да изтеглят най-новата версия на AMD Software: Adrenalin Edition 26.3.1 тук.