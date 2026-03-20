20.03.2026 10:23 , Връзки с обществеността

Кметът Стефан Радев поздравява мюсюлманската общност с празника Рамазан Байрам. Той отправя пожелания за здраве и благополучие.

"Рамазан Байрам е един от най-важните мюсюлмански празници. Това е време за радост, благодарност и споделяне със семействата и близки приятели.

Честит Рамазан Байрам! Нека светлината на този свят празник озари дома ви с мир, щастие и благоденствие.

Пожелавам ви здраве и благополучие, любов и хармония във вашите семейства.

Нека добрите дела и молитвите ви бъдат приети и възнаградени! Празникът да бъде изпълнен с радост и усмивки!", пише на страницата си във Фейсбук

в обръщение към мюсюлманската общност кметът Стефан Радев.