Награди от национален конкурс за рисунка

Ученици от ОУ „Елисавета Багряна“ – гр. Сливен взеха участие в Единадесетия национален конкурс за рисунка, посветен на 3 март – Националния празник на България, 148 години от Освобождението на България от османско робство и 80 години от създаването на Народно читалище „Фар – 1946“ – гр. Бургас.

С гордост съобщаваме, че наши ученици се представиха отлично и спечелиха призови места.

Габриела Стоянова Царухова от 5.а клас завоюва първо място, а Георги Георгиев Георгиев спечели второ място, също от 5.а клас.

Конкурсът даде възможност на младите творци да изразят чрез изкуството си своето отношение към едно от най-значимите събития в българската история.

Подготовката на учениците бе осъществена под ръководството на Здравка Долушанова – учител по изобразително изкуство, която с отдаденост насърчава творческото развитие на своите възпитаници.

Поздравяваме участниците за достойното представяне и им пожелаваме още много бъдещи успехи!