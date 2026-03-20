Математиката – лесна и интересна

Днес, в часа по ИУЧ Математика учениците от 2. „а“ клас по интересен и забавен начин си припомниха таблицата за умножение до 7. Те участваха в играта „Бягащи задачи“.

На гърба на всяко дете беше поставена задача, която неговите съученици трябваше да открият, решат и запишат в специална бланка заедно с името на детето. Така всички имаха възможност да се движат, да мислят бързо и да работят в екип.

Децата се справиха чудесно!

Показаха старание, съобразителност, добра концентрация и много ентусиазъм.