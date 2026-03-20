Монтирани са таблата за агитационните предизборни материали на главната улица на Сливен

Община Сливен постави предизборните табла по бул. „Цар Освободител“ – главната улица. Те са общо шест и са предназначени за плакати, обръщения и други предизборни материали, свързани с насрочените за 19 април 2026 г. избори за народни представители. Със заповед на кмета Стефан Радев се определя схемата за разпределение на таблата, която е съобразена с поредността на номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите. В заповедта се посочват и кои действия по време на кампанията са забранени и наказуеми.

Забранява се унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по реда на Изборния кодекс, до приключването на изборите. Партиите, коалициите и инициативните комитети са длъжни да премахват материалите си в 7-дневен срок след изборния ден. Забранено е и агитирането, накърняващо доброто име на кандидатите, провеждането на предизборни събития в държавни и общински институции и други. При констатирани нарушения се налагат санкции.

Агитационни материали извън поставените табла по главната улица могат да се поставят на сгради, огради и витрини само след разрешение на собственика или управителя на имота. На всеки агитационен материал задължително трябва да се отбелязва от чие име се издава. Трябва да се съдържа информация, че „купуването и продаването на гласове е престъпление“.

Предизборната кампания стартира на 20 март – 30 дни преди изборния ден, а приключва в 24:00 ч. на 17 април 2026 г.

Заповедта на кмета, към която е приложена и схемата за разпределение на агитационните материали – вижте на посочения линк:

