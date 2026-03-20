20.03.2026 16:04 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час

Министър Дечев и в.д. главен комисар Георги Кандев се срещнаха с ръководство на Областната дирекция на МВР в Сливен. Днес на тържествена церемония с почести бе освободен досегашния директор старши комисар Димитър Величков, който напуска системата, поради навършена пределна възраст за работа в МВР, и бе представен новият ръководител на регионалната дирекция - старши комисар Иван Русев.

„За нас е много важно да поемем нашата отговорност, която лежи върху МВР, която не е единствената институция, отговорна за изборите. Насърчих колегите, които работят тук в тази дирекция, да работят смело, енергично, твърдо, но законосъобразно, за да се ограничат до възможния минимум престъпленията, свързани с политическите плава на гражданите”, мотивира служителите на областната дирекция министър Дечев и ги увери, че винаги ще ги защити, ако действат съобразно закона.

Той представи старши комисар Иван Русев, който поема ръководството в период, когато всички погледи са отправени към МВР и в действията на полицията, с които да се гарантира честността на вота. От своя страна старши комисар Русев благодари за доверието и за оказаната чест. Той увери, че ще направи всичко, за да оправдае очакванията и най-вече доверието на гражданите. „Доверието на обществото е най-важно за нашата работа”, каза старши комисар Русев при приемане на поста.

В заключение министър Дечев подчерта, че предстоящите избори за от съществено значение и приоритет в работата на министерството. Той няма съмнения, че българската полиция може да работи успешно както по превенцията срещу изборните престъпления, така и в случай, че те са се случили - да ги работи успешно оперативно и после да ги разследва успешно. В подкрепа на добрата работа той посочи, че до тази сутрин данните сочат, че в цялата страна са образувани 45 досъдебни производства за престъпления против политическите права на гражданите, като в сравнение по време на предходните парламентарни избори през 2024 година те са били едва 4. Министър Дечев пожела на новия директор да работи енергично, смело и безкомпромисно, като съблюдава и спазва закона.

Досега старши комисар Иван Русев ръководеше дирекция в град Ямбол. Той е започнал работа в системата на МВР през септември 1998 година. Завършил е "Икономика" в ИУ - Варна и "Право" във Великотърновски Университет. В кариерното си израстване е заемал длъжности от разузнавач “Икономическа полиция”, началник сектор “Противодействие на икономическата престъпност”, заместник-директор, той и началник на отдел “Криминална полиция” при ОДМВР-Сливен, като в началото на 2017 година заема длъжността директор на ОДМВР-Сливен. За добрата си работа е награждаван многократно от политическото и професионалното ръководство на МВР. Той е отличен с трите степени на високото звание „ПОЧЕТЕН ЗНАК”.