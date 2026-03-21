21.03.2026 09:00

Кметът Стефан Радев изпрати поздравителен адрес до екипа на Държавен куклен театър-Сливен, по повод Международния ден на кукления театър – 21 март. Той отправя най-сърдечни пожелания към всички служители и дава висока оценка на работата на творците.

"Този празник е повод да изразим нашето уважение и признателност към всички вас – хората, които с талант, вдъхновение и отдаденост създавате магията на сцената и дарявате радост на поколения зрители. Кукленият театър е изкуство, което възпитава, вдъхновява и съхранява детското в душите ни, независимо от възрастта. Държавният куклен театър – Сливен е не само културен символ на нашия град, но и средище на творчество, професионализъм и духовност. Със своите постановки вие утвърждавате високото ниво на българското театрално изкуство и достойно представяте Сливен както в страната, така и извън нея. Пожелавам ви здраве, вдъхновение и още много творчески успехи! Нека сцената ви бъде винаги изпълнена с аплодисменти, а сърцата ви – с удовлетворение от мисията, която изпълнявате", пише в поздравителния адрес на сливенския градоначалник.