Областният управител на област Сливен свика заседание на епизоотичната комисия

Днес в Областна администрация Сливен се състоя заседание на Областната епизоотична комисия, свикано от областния управител Маринчо Христов. Повод за заседанието са издадени заповеди на изпълнителния директор на БАБХ във връзка с усложнената епизоотична обстановка в Република Гърция и Република Кипър и с цел ограничаване на разпространението на силно заразни заболявания.

Д-р Веселин Василев, главен инспектор към ОДБХ - Сливен, представи актуална информация за заболявания по животните в Европа. Засегнати държави от ШАП (особено опасно вирусно заболяване по чифтокопитните животни, нанасящо изключително големи икономически загуби) към момента са Германия, Унгария и Словакия. През последния месец заболяването е установено на територията на Кипър и Гърция.

Установени са 4 огнища на чума по дребните преживни животни в Унгария и Румъния и 49 огнища на шарка по дребните преживни животни в Гърция.

Участниците в заседанието обсъдиха и приеха мерки с цел ограничаване разпространението на силно заразни заболявания на територията на областта.

Със заповед на областния управител на област Сливен е разпоредено незабавно свикване на общинските епизоотични комисии за набелязване на конкретни мерки за извършване на засилен контрол за недопускане на нерегламентирано придвижване на едри преживни животни, дребни преживни животни, свине и други възприемчиви на заболявания от категория „А“ чифтокопитни животни, странични животински продукти, фуражи, инвентар и други рискови материали от Република Гърция към територията на Република България.

На територията на област Сливен следва да се организира извършването на:

- контрол на пазари, тържища и други места за търговия с животни;

- пътни проверки на транспорт на живи животни;

- проверки в животновъдни обекти, сборни пунктове и кланици при установяване на нарушения.

На срещата беше акцентирано и върху извършването на контрол върху регулярните посещения и клиничните прегледи от регистрираните ветеринарни лекари на съответните животновъдни обекти. Същите да се осъществяват при стриктни мерки за биосигурност от страна на регистрираните ветеринарни лекари и по начин, непозволяващ разпространението на заразни заболявания.