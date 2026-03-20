22 март - Световен ден на водата

20.03.2026 18:52 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 55

По повод Световния ден на водата - 22 март, учениците от ЦОУД – 1. клас, отбелязаха празника с интересни и познавателни дейности. Най-силен интерес и вълнение предизвика експериментът, вдъхновен от идеята, че водата „помни“ думите и отношението към нея.

Децата направиха опит с три буркана, пълни с вода и ориз, като върху тях написаха „Обичам те“, „Не те харесвам“ и „Все ми е тая“. В продължение на няколко седмици учениците всеки ден изричаха съответните думи към всеки буркан и наблюдаваха промените.

Резултатите бяха изключително любопитни за децата. В буркана с надпис „Обичам те“ оризът остана най-чист и почти непроменен. В този с „Все ми е тая“ се забелязаха леки промени и започващо разваляне. Най-силно впечатление направи бурканът с „Не те харесвам“, в който оризът потъмня, вкисна и се появи плесен.

Чрез този експеримент учениците стигнаха до важен извод – думите и отношението, които изразяваме, имат значение. Доброто отношение носи положителни резултати, а негативното може да доведе до нежелани последствия. Денят се превърна в ценен урок не само за водата, но и за силата на добротата и уважението.