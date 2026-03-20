Сливен, кратки вечерни новини, 20.03.2026 г., петък

20.03.2026 16:02 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Пролетен бал на пенсионерите от Сливен и областта се състоя днес по обяд в ресторант “Дева”.

В Регионална библиотека “Сава Доброплодни” Сливен бе представена поетичната книга на Ивета Данаилова-Пешева "Случайни думи от речника: опитомяване на хаоса".

Кметът на Сливен Стефан Радев отправи поздрав към мюсюлманската общност по повод празника Рамазан Байрам.

В Сливен вече са поставени шест табла за предизборна агитация по бул. „Цар Освободител“. Те ще се използват за плакати и други материали, свързани с парламентарните избори на 19 април 2026 г.

Със заповед на кмета на Сливен Стефан Радев са определени сроковете и местата за търговия на открито по време на Великденските празници.

Областният управител на Сливен Маринчо Христов издаде заповед, с която определи периода от 1 април до 31 октомври 2026 г. за пожароопасен сезон в горските територии на областта.

Библиотека „Зора“ към НЧ „Зора 1860“ – Сливен и издателство „Атеа“ канят на 27 март жителите и гостите на града на творческа среща с журналиста и автор Росен Петров, озаглавена „Нека помним“ (Истории от историята).