Пролетта започна с пример: ученици обединиха сили за по-чисто училище

С много настроение, усмивки и истински ентусиазъм учениците от нашето училище посрещнаха първия ден на пролетта по един различен и вдъхновяващ начин.

По инициатива на Ученическия съвет бе организирана акция по почистване на училищния двор, в която се включиха както по-големите ученици, така и най-малките – първокласниците от 1. "в" и 1. "г" клас.

Дворът се изпълни с детски глъч и добро настроение. Въоръжени с ръкавици и чували, учениците с желание и отговорност почистиха пространствата около училището. Малките участници показаха, че възрастта не е пречка, когато има желание да се направи нещо добро – с усмивки на лицата и искрено старание те събираха отпадъци и се радваха на всеки малък резултат.

Инициативата не само допринесе за по-чиста и приветлива училищна среда, но и създаде усещане за общност, съпричастност и грижа към природата.

Щастието и радостта от добре свършената работа се четяха във всяко детско лице.

Така първият пролетен ден се превърна в истински празник на отговорността, добрия пример и екипния дух.

Ученическият съвет показа, че с малки стъпки могат да се постигнат големи резултати – когато всички работят заедно.