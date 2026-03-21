Денят на гората в ОУ „Елисавета Багряна“

По повод Световния ден на гората учениците от 2. в клас на ОУ „Елисавета Багряна“ имаха вълнуваща среща със специален гост – г-н Николай Долапчиев, главен асистент в Българската академия на науките (БАН). По време на срещата той разказа на децата колко важна е гората и как тя дава дом и живот на много животни. Учениците научиха защо е необходимо всички хора да се грижат за природата и да опазват горите.

Гостът представи интересни факти за различни горски обитатели и показа реални кадри, заснети с фотокапани от различни региони в България. Това направи разказа още по-вълнуващ и близък до децата.

В края на срещата учениците с гордост показаха красивите картички, които бяха изработили по повод Деня на гората. Те подариха една от тях и на г-н Долапчиев като знак на благодарност.

Събитието беше не само интересно, но и много полезно, защото насърчи децата да обичат и пазят природата.