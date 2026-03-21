21.03.2026 14:55 , Фанина Пенева (РИМ - Сливен)

Регион.Ист.Музей-Сливен | България

През изминалите 2 месеца екип екскурзоводи и музейният педагог на Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен извървя вдъхновяващ път - “курс по грънчарство”, воден от майстор Иван Димитров.

Вчера, 20 март, поставихме финал на това успешно предизвикателство за всички нас, и стартираме нещо ново, интересно и занимателно, а именно работата с глина. Грънчарството е най-древната техника за моделиране на глина, а малко по-късно грънчарското колело доусъвършенства занаята. Всички тези умения можем уверено и смело с нужния професионализъм да ги предадем напред във вид на творчески ателиета за работа с грънчарско колело.

Съвременният музей не е просто място за експонати и витрини. Той е жив организъм , който трябва да отговаря на очакванията на съвремения човек - любопитен, търсещ, преживяващ. Ние сме готови и можем да предоставим всичко това с желание и професионализъм .

Благодарности на директора на РИМ „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен - доц. д-р Николай Сираков за подкрепата и реализацията на това обучение. РИМ - Сливен доказва , че развитието не е еднократен акт, а постоянен процес , в който всеки един от нас не престава да се учи, да се усъвършенства и да надгражда.

Ние работим и се развиваме за всички вас - нашата публика.

Изказваме благодарност към майстор Иван Димитров, който ни накара да повярваме в себе си и ни направи уверени в творенията си.