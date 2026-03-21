Духовна беседа за Неделя на св. Йоан Лествичник в Бургас

21.03.2026 20:44 , Канцелария (Сливенска митрополия)

С благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений, в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Бургас се състоя богословска беседа на тема: „Бракът като лествица“.

Гост-лектор на събитието бе архимандрит Херувим Циноглу, клирик на Солунската света митрополия. От гръцки език превеждаше г-н Димитър Арнаудов, псалт и богослов.

В своето изложение архимандрит Херувим се спря върху отделните стъпала от духовния труд на св. Йоан Лествичник, като подчерта, че тази светоотеческа лествица не се отнася единствено до монашеския подвиг, но има дълбоко значение и за християнския брак.

Той посочи, че всяко стъпало от духовното възхождане може да бъде осмислено и в живота на брачната двойка като път на взаимно търпение, смирение, жертвена любов, вярност и общо движение към Бога.

Особено внимание бе отделено на това, че бракът не е просто съжителство или социален договор, а свещен път на общение, освещение и духовно израстване. В този смисъл семейството бе представено като малка домашна църква, в която съпрузите са призвани не само да живеят един до друг, но и да се възвеждат един друг към Христос.

Сред присъстващите бяха архимандрит Стефан, епархийски духовен надзорник, духовници от гр. Бургас, както и множество миряни, които с внимание и духовен интерес проследиха беседата.